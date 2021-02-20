«Зенит» вылетел из Кубка России

Петербургский «Зенит» на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды. На гол Далера Кузяева гости ответили точными ударами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра, который реализовал пенальти. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Арсенал» мог победить с более крупным счетом, но гол Евгения Луценко в концовке матча был отменен. У форварда туляков был зафиксирован офсайд.

Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу определится после окончания всех матчей 1/8 финала путем жеребьевки. Дата встречи туляков в следующей стадии также станет известна позднее.