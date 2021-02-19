Искавший готовых играть за 50 тысяч рублей в месяц футболистов клуб РПЛ спасли

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов», ранее искавший готовых играть за 50 тысяч рублей в месяц футболистов, продолжит выступление в чемпионате и Кубке России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Клуб получил средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей. «Тамбов» был спасен руководством РПЛ, которое предоставило команде сумму для разблокировки счетов и обеспечило условия для временного снятия запрета на обновление заявки.

В начале февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов, а из-за долгов по зарплате РФС запретил команде регистрировать новичков. Тогда спортивный директор Павел Худяков рассказал, что «Тамбов» готов приглашать футболистов, которые согласятся играть за 50 тысяч рублей в месяц.

После 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ.