Капитан «Спартака» пообещал помочь Нурмагомедову дебютировать в футболе

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пообещал помочь бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову дебютировать в профессиональном футболе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению защитника, у бойца хорошие данные, а на поле у него многое получается. Игрок также отметил, что Нурмагомедов способен выйти на 10-15 минут в официальном матче, что стало бы историей. Джикия добавил, что готов пойти к руководству «Спартака» ради дебюта бойца. Кроме того, по словам футболиста, у Нурмагомедова есть необходимые связи, чтобы сыграть за мадридский «Реал».

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября прошлого года. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.