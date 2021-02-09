Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» рассказал об отношениях с матерью.

«Стараюсь практически везде брать маму с собой, куда бы ни летел. Говорю, чтобы берегла здоровье», — заявил спортсмен. Нурмагомедов добавил, что они практически не обсуждают спорт, а говорят в основном лишь о семейных делах и здоровье.

Ранее 9 февраля сообщалось, что Нурмагомедов отправил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту сообщение с решением о продолжении карьеры. Боец добавил, что президент промоушена вскоре должен обнародовать результат переговоров.

24 октября 2020 года Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он объяснил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру после смерти отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле из-за осложнений, вызванных коронавирусом.