Нурмагомедов отправил главе UFC сообщение с решением о продолжении карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что отправил президенту UFC Дэйне Уайту сообщение с решением о продолжении карьеры.

«Я предложил ему свой вариант развития события. Не только со мной, но и с легким весом вообще. Мне не нравится ситуация, когда все находится в подвешенном состоянии», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что Уайт вскоре должен обнародовать его сообщение. По словам спортсмена, руководство UFC строит планы на проведение титульного поединка в июне, однако готового решения еще нет.

Также боец сообщил, что в феврале встретится с главой UFC в Лас-Вегасе. «Ему надо принять решение. И я с этим решением буду согласен», — подытожил он.

Нурмагомедов уже встречался с главой UFC 15 января. Тогда Уайт заявил, российский боец может вернуться, если участники турнира UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вновь драться.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

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