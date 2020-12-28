Нурмагомедов высказался о возвращении в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, промоушен очень хочет его вернуть, ему постоянно предлагают выгодные условия и бои с новыми соперниками. При этом Нурмагомедов отметил, что его сложно удивить. Россиянин также анонсировал встречу с президентом UFC Дэйной Уайтом, но добавил, что не хотел бы возвращаться в промоушен.

В октябре ESPN признал Нурмагомедова лучшим бойцом MMA планеты вне зависимости от весовых категорий. 32-летний российский спортсмен обошел американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. В октябре боец защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи на UFC 254 и объявил об уходе из спорта.