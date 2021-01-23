Раскрыты детали переговоров главы UFC и Нурмагомедова

Раскрыты детали переговоров президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта и российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Видео доступно в Instagram CombaTalk.

Фото опубликовано @combatalk

В ролике Уайт и Нурмагомедов беседуют в Абу-Даби. Глава UFC пытался уговорить спортсмена возобновить карьеру, заявив, что у предстоящего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье будет больше проданных трансляций, чем у поединка россиянина с ирландцем в 2018 году. «Представь, что сделаете вы с Конором в еще одном чертовом бою», — добавил он. В ответ Нурмагомедов рассмеялся.

Глава UFC встретился с бойцом 15 января. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби накануне турнира с участием его двоюродного брата Умара Нурмагомедова. По словам Уайта, российский боец может вернуться, если участники турнира UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вновь драться.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA осенью 2020-го. Россиянин в третий раз защитил пояс в поединке с Джастином Гейджи.