Макгрегор отреагировал на возможность возвращения Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на пресс-конференции перед турниром UFC 257 отреагировал на возможность возвращения в спорт россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб сказал, что не хочет возвращаться из-за обещания, данного матери? Мы достанем его, вот увидите. Обязательно достанем», — заявил Макгрегор. По мнению ирландца, Нурмагомедов должен быть лишен чемпионского титула, а его бой с американцем Дастином Порье — стать титульным.

16 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может вернуться, если участники турнира UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вновь драться. При этом россиянин не освободил чемпионский пояс. Поединки между Макгрегором и Порье, а также Майклом Чендлером и Дэном Хукером 24 января не будут титульными.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи. Решение уйти из спорта он объяснил желанием проводить больше времени с матерью, которая не хочет, чтобы он дрался без наблюдения отца.