Возможное возвращение Нурмагомедова в спорт разозлило американских фанатов

Возможное возвращение российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в спорт разозлило американских пользователей сети. Комментарии доступны в Twitter.

Фанатам не понравилось выступление президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, в котором тот заявил о желании россиянина вернуться, если его впечатлит турнир промоушена UFC 257. Юзеры назвали Нурмагомедова лжецом и посчитали, что ему важны лишь деньги.

«Так и знал, что весь этот бред только ради зарабатывания денег. Он ведь говорил, что Макгрегор ему не интересен, да и Порье он уже бил», «Хабиб говорит "покажите мне что-нибудь" двум парням, которых он заставил сдаться. Он просто ужасный лжец», — писали фанаты.

Нурмагомедов не освободил чемпионский пояс. Поединки между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Чарльзом Оливейрой и Дэном Хукером 24 января, не будут титульными.

Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи.

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