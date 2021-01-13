Нурмагомедов опубликовал юмористический ролик о переговорах с главой UFC

Фото опубликовано @khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал юмористическое видео на тему переговоров с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.

В ролике представлен фрагмент торгов из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», но лица героев изменены. Вместо директора торговой базы изображен Уайт, а вместо Балбеса — Нурмагомедов. Роли Труса и Бывалого достались менеджерам россиянина Ризвану Магомедову и Али Абдель-Азизу.

12 января Уайт назвал желаемое количество боев для Нурмагомедова. Президент промоушена заявил, что уважает решение россиянина завершить карьеру, однако считает, что ему нужно выйти в октагон еще десять раз.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября 2020-го. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.