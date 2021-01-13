Менеджер Нурмагомедова оценил попытку главы UFC вернуть бойца к выступлениям

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, оценил попытку главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта вернуть спортсмена к выступлениям. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Магомедова, Уайту нужно найти для россиянина соперника интереснее, чем ирландец Конор Макгрегор. «Не знаю, что он должен предложить, просто не знаю. Жорж Сен-Пьер? Дэйна столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными», — добавил агент.

12 января Уайт назвал желаемое количество боев для Нурмагомедова. Президент промоушена заявил, что уважает решение россиянина завершить карьеру, однако считает, что ему нужно выйти в октагон еще десять раз.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября 2020-го. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.