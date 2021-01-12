UFC развел поединки брата Нурмагомедова и Макгрегора

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) развело поединки двоюродного брата российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Умара и ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает ТАСС.

Бой между Умаром Нурмагомедовым и представителем Казахстана Сергеем Морозовым перенесен на 20 января, на турнир UFC Fight Island 8. Изначально спортсмены должны были встретиться 23 января на турнире UFC 257, который возглавит бой Макгрегора и американца Дастина Порье.

В октябре 24-летний Умар Нурмагомедов попал в больницу с сильным гриппом, температурой и рвотой. Из-за болезни сорвался его дебютный бой в UFC против Морозова.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. В США спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.