Тренер Нурмагомедова выразил уверенность в возвращении бойца

Американский тренер Хавьер Мендес намекнул на возвращение к выступлениям российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в подкасте Real Quick With Mike Swick Podcast на YouTube.

Мендес напомнил слушателям, что 32-летний Нурмагомедов все еще сдает допинг-тесты и, вероятнее всего, вернется к боям. «Мы слышали его речь после схватки с [Джастином] Гейджи. Но я уверен на все сто процентов, что этот парень не вышел из игры. Я убежден в этом», — заявил Мендес.

24 ноября Нурмагомедов также намекнул на возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). «Скоро увидимся», — написал россиянин под фото, на котором запечатлены он и глава UFC Дэйна Уайт. Последний также подчеркивал, что рассчитывает на Нурмагомедова. В числе возможных соперников россиянина в случае возвращения в октагон — Тони Фергюсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.