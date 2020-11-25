Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

«Один из величайших спортсменов всех времен. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол», — написал Нурмагомедов.

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Ранее смерть Марадоны прокомментировали португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Соперник Марадоны по четвертьфиналу чемпионата мира-1986 Гари Линекер также посвятил пост кончине аргентинца, но его слова были поняты неоднозначно.

О смерти 60-летнего Марадоны стало известно ранее 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Диего Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.