Пеле отреагировал на смерть Марадоны

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле отреагировал на смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Слова ветерана приводит Reuters.

«Уверен, когда-нибудь мы сыграем с тобой на небесах», — говорится в заявлении Пеле в связи с кончиной 60-летнего аргентинца.

О смерти Марадоны стало известно ранее 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Пеле известен по выступлениям за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии трижды выигрывал чемпионат мира. Наряду с Марадоной он неоднократно признавался одним из величайших игроков в истории спорта.