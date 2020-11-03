Названа причина госпитализации Марадоны

Названа причина госпитализации бывшего аргентинского футболиста, а ныне главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадоны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителя спортсмена, аргентинец проходит лечение от депрессии. Последнюю неделю Марадона грустил и отказывался принимать пищу. Футболист оказался в больнице в понедельник, 2 ноября, через три дня после его 60-летия. Окружение тренера опровергает слухи о заражении Марадоны коронавирусом.

31 октября Марадона рассказал о доверии президенту России Владимиру Путину. Спортсмен заявил, что рассчитывает на скорое появление вакцины от коронавируса. По мнению игрока, весь мир будет использовать именно российские препараты.

Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины. Он также известен благодаря игре за «Барселону», «Наполи» и «Боку Хуниорс». После завершения спортивной карьеры аргентинец руководил рядом клубов. Он возглавил «Химнасию» в 2019 году.