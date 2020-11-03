Аргентинского футболиста и тренера клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадону госпитализировали. Об этом сообщает Goal.com.

Он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, которая находится примерно в часе езды от Буэнос-Айреса. По данным издания, его состояние не вызывает опасений, а тест на COVID-19 показал отрицательный результат. При этом официальной информации от его представителей пока не поступало.

31 октября Марадона рассказал о доверии президенту России Владимиру Путину. Спортсмен заявил, что рассчитывает на скорое появление вакцины от коронавируса. По мнению игрока, весь мир будет использовать именно российские препараты.

Диего Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины. Он также известен благодаря игре за «Барселону», «Наполи» и «Боку Хуниорс». После завершения спортивной карьеры аргентинец руководил рядом клубов. Он возглавил «Химнасию» в 2019 году.