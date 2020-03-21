«Китайский Марадона» заразился коронавирусом

Полузащитник испанского «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом. Об этом сообщает Sport.es.

Клуб официально объявил о том, что шесть футболистов и сотрудников сдали положительный тест, однако не назвал имен. Источник отмечает, что одним из заразившихся оказался китаец Лэй. Кроме того, инфекция подтверждена у защитника Леандро Кабреры. У Лэй, таким образом, стал первым спортсменом из Китая, о заражении которого стало известно прессе.

Полузащитник присоединился к «Эспаньолу» в конце января 2019 года. В первом матче за команду он вышел на замену — за этим наблюдало 40 миллионов зрителей из Китая, в то время как в Испании встречу смотрело 177 тысяч человек. Испанские СМИ, комментируя трансфер У Лэя, назвали его «китайским Диего Марадоной».

В сезоне-2019/2020 на счету полузащитника 22 матча в чемпионате Испании, в которых он забил три гола. До переезда в «Эспаньол» Лэй защищал цвета «Шанхай СИПГ». На счету форварда 151 гол за клуб.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Во всем мире заразились 258,4 тысячи человек, более 11,2 тысячи умерли, а 87,3 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

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