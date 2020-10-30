Марадона рассказал о доверии Путину

Бывший аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона рассказал о доверии президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Clarin.

Спортсмен заявил что рассчитывает на скорое появление вакцины от коронавируса. По мнению игрока, весь мир будет использовать именно российские препараты. Марадона также добавил, что из-за пандемии очень много людей в Латинской Америке потеряли работу и сейчас испытывают финансовые проблемы.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины. Он также известен благодаря игре за «Барселону», «Наполи» и «Боку Хуниорс». После завершения спортивной карьеры аргентинец руководил рядом клубов. Он возглавил «Химнасию» в 2019 году.