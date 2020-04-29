Марадона попросил «руку Бога» положить конец пандемии коронавируса

Чемпион мира по футболу Диего Марадона призвал высшие силы для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Спортсмен вспомнил о «руке Бога», которая, по мнению аргентинца, помогла ему забить мяч с нарушением правил в полуфинале ЧМ-1986 против Англии. По мнению Марадоны, это же явление должно помочь миру справиться с пандемией и вернуться к здоровой и счастливой жизни.

Во вторник, 28 апреля, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса, а также о том, что ни одна команда не покинет элитный дивизион до 2022 года. Клуб «Химнасия и Эсгрима», возглавляемый Марадоной, спасся от вылета только благодаря этому решению. Произошедшее в местной прессе окрестили «новой рукой Бога».

Многие мировые футбольные первенства остановлены из-за пандемии коронавируса, часть из них досрочно завершилась. Национальные чемпионаты продолжатся в нескольких странах, среди которых Белоруссия.

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