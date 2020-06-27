Роналдиньо захотели вернуть в футбол с помощью Марадоны

Окружение бывшего футболиста сборной Бразилии и чемпиона мира Роналдиньо рассчитывает на переговоры игрока с клубом «Химнасия и Эсгрима», которым руководит прославленный Диего Марадона. Об этом сообщает El Dia.

В кругу экс-полузащитника «Барселоны» считают, что Роналидньо сможет вернуться в футбол и заиграть под руководством аргентинца. Однако о реальных переговорах пока речи не идет.

Роналдиньо и его брата Роберто арестовали в начале марта за использование поддельных документов. В апреле игрока выпустили под залог и поместили под домашний арест.

Роналдиньо известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», а также бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро». В январе 2018-го он завершил футбольную карьеру.

Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины. Он также известен благодаря игре за «Барселону». После завершения карьеры игрока аргентинец руководил рядом клубов. Он возглавил «Химнасию» в 2019 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!