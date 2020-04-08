Роналдиньо выпустили из тюрьмы

Бразильский футболист Роналдиньо был освобожден из тюрьмы в Парагвае и заключен под домашний арест. Об этом сообщает AS.

Уточняется, что спортсмен выплатил 1,6 миллиона долларов залога. Он будет находиться в одной из гостиниц под постоянным контролем.

Брат Роналдиньо Роберто, арестованный вместе с ним, будет содержаться в том же отеле, но жить они будут в разных комнатах.

При этом 16 марта суд повторно отказал бразильцу в изменении меры пресечения. Это объяснили тем, что предложенная в качестве залога сумма, по мнению судьи, не согласуется с финансовыми возможностями Роналдиньо.

31 марта сообщалось, что Роналдиньо разрешили вновь поиграть в мяч в тюрьме. В сети появился ролик, на котором было видно, как он перекидывает мяч через сетку вместе с другими заключенными.

Роналдиньо и его брата арестовали в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Они могут пробыть под стражей до шести месяцев.

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