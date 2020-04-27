Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение

Бразильский футболист Роналдиньо впервые прокомментировал свое тюремное заключение в Парагвае. Его слова приводит The Sun.

По словам спортсмена, он не знал, что его паспорт поддельный. «С этого момента наше намерение заключалось в том, чтобы сотрудничать со следствием для прояснения этого», — заявил Роналдиньо.

Бразилец добавил, что новость о том, что ему предстоит отправиться в тюрьму, потрясла его. Он подчеркнул, что молится и верит, что скоро все закончится.

Роналдиньо и его брата Роберто арестовали в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Они могут пробыть под стражей до шести месяцев.

31 марта сообщалось, что Роналдиньо разрешили вновь поиграть в мяч в тюрьме. В сети появился ролик, на котором было видно, как он перекидывает мяч через сетку вместе с другими заключенными.

О том, что Роналдиньо и арестованный вместе с ним брат будут переведены под домашний арест, стало известно 8 апреля. До этого суд дважды отклонял прошение адвокатов изменить спортсмену меру пресечения.

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