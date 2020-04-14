Одноклубник Роналдиньо вспомнил о странной привычке футболиста

Нападающий чилийского «Эвертона» Патрисио Рубио вспомнил о привычках бывшего одноклубника, бразильца Роналдиньо. Его слова приводит Daily Star во вторник, 14 апреля.

Рубио рассказал, что в пятницу после окончания матчей в чемпионате Мексики Роналдиньо садился в личный самолет и улетал в курортные города Канкун или Плая-дель-Кармен. Он отметил, что бразилец возвращался лишь во вторник и никогда не тренировался с командой по понедельникам, что казалось Рубио странным.

Роналдиньо и Рубио вместе выступали за мексиканский клуб «Керетаро» в 2015 году.

В начале марта Роналдиньо и его брата арестовали после того, как они предъявили в аэропорту поддельные паспорта. Сначала суд отказал бразильцу в изменении меры пресечения, объясняя это тем, что предложенная в качестве залога сумма не согласуется с финансовыми возможностями футболиста. Затем стало известно, что спортсмен выплатил 1,6 миллиона долларов залога и был заключен под домашний арест.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. В составе «Барселоны» он дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Спортсмен также выступал за ПСЖ, «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!