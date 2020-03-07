Роналдиньо арестовали

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. Он и его брат предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта, передает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции.

4 марта в номере Роналдиньо прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила фальшивые документы на имя самого спортсмена и его брата Роберто. Изначально полиция выписала ордер на арест бывшего футболиста, однако он был отпущен после допроса. В итоге они все же были взяты под стражу.

Отмечается, что в субботу, 7 марта, Роналдиньо и Роберто должны встретиться с судьей, который решит, останутся ли бразильцы под арестом на время проведения расследования или будут отпущены.

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Адвокат спортсмена 6 марта заявил, что у его подзащитного нет ограничений в передвижении, но бывший футболист решил остаться в Парагвае для выяснения обстоятельств дела. «Роналдиньо и его брат считают, что практически стали жертвами», — сказал Адольфо Марина.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Футболисту был также назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. В составе каталонской «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Спортсмен также выступал за футбольные клубы «Пари-Сен Жермен», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.

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