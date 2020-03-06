Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо освобожден без предъявления обвинений в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам адвоката Роналдиньо Адольфо Марина, у его подзащитного нет ограничений в передвижении, но бывший футболист решил остаться в Парагвае для выяснения обстоятельств дела. «Роналдиньо и его брат считают, что практически стали жертвами. Они могут спокойно пересечь границу с бразильскими паспортами. Роналдиньо в шоке», — заявил адвокат.

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4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Сначала спортсмен заявил, что получил паспорт в Бразилии. Однако затем Роналдиньо поменял показания, сказав, что документ был вручен ему в аэропорту Парагвая.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Футболисту был также назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. В составе «Барселоны» он дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов.

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