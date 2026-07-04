В МИД заявили о провокации на российской границе

МИД РФ: Планы Латвии по строительству завода БПЛА на границе с Россией — провокация

Планы Латвии по строительству завода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией расценены как провокация. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел (МИД) Михаил Галузин.

«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», — подчеркнул Галузин.

Дипломат уверен, что балтийские политики преследуют корыстные цели, а именно освоение военных бюджетов в рамках курса на милитаризацию Европейского союза и приобретение геополитической значимости.

Галузин также отметил, что вывод Киевом военных производств за рубеж имеет определенный смысл на фоне эффективных ударов российской армии по украинской военной инфраструктуре.

Ранее на Западе предсказали серьезные последствие строительства Латвией завода БПЛА у границы с Россией.

