Okko Спорт эксклюзивно покажет чемпионат Аргентины по футболу

Okko Спорт эксклюзивно покажет в России новый чемпионат Аргентины по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Кубок Профессиональной лиги начнется 31 октября и продлится до 15 января. В турнире сыграют 24 команды из высшего дивизиона страны, а победитель примет участие в Кубке Либертадорес 2021 года. Чемпионат будет состоять из квалификационного этапа, серии плей-офф и этапа для проигравших команд, лучшая из которых встретится с клубом, уступившим в финале.

Кубок Профессиональной лиги стартует 31-го октября матчем «Химнасии ЛП» с «Патронато», приуроченным к 60-летию Диего Марадоны. Старт трансляции в 01:00 по московскому времени. Матч будут комментировать Владимир Стогниенко и Гало Фернандес. Также в первом туре сыграют «Аргентинос Хуниорс» с «Сан-Лоренсо». Трансляция начнется 1 ноября в 00:45 по московскому времени.

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Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.