Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Okko Спорт эксклюзивно покажет в России матч шестого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Трансляция начнется 24 октября в 19:30 по московскому времени. Комментировать матч будет Филипп Кудрявцев. Пользователи, у которых нет подписки Okko Спорт, могут воспользоваться специальным предложением и приобрести доступ на семь дней всего за 1 рубль.

Okko Спорт покажет все матчи шестого тура АПЛ, в том числе «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 24-го октября, «Арсенал» — «Лестер» 25-го октября и «Бернли» — «Тоттенхэм» 26-го октября.

Для подписчиков сервиса также доступны интервью, обзорные и аналитические передачи и другой эксклюзивный контент от редакции Okko Спорт.

Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

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