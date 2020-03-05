Okko Спорт покажет финал Лиги Наций КОНКАКАФ и отборочный турнир к ЧМ в Катаре

Один из крупнейших российских VoD-сервисов Okko расширит коллекцию «Футбол в Новом Свете» и, помимо MLS и Кубка Суперлиги Аргентины, покажет матчи финальной части Лиги Наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), а также сборных США, Мексики и Коста-Рики в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022. Okko приобрел эксклюзивные права на их трансляции на территории России.

«Вслед за Катаром, чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в США, а это значит, что интерес к региональной футбольной конфедерации КОНКАКАФ будет возрастать у болельщиков и футбольных специалистов, — отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. — Наш тематический каталог "Футбол в Новом Свете", в котором уже представлена североамериканская футбольная лига MLS, пополнится матчами самых сильных сборных команд этого региона США, Мексики и Коста-Рики. Мы рады, что, наряду с матчами Английской Премьер-лиги, а также перед стартом ее нового сезона, наши подписчики смогут смотреть регулярные трансляций матчей амбициозных и ярких сборных. Каталог "Футбол в Новом Свете" и далее будет пополняться новыми и интересными матчами этого региона».

Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть прямые трансляции и записи матчей финальной части Лиги Наций КОНКАКАФ в начале июня. Отборочный турнир, в ходе которого определятся участники чемпионата мира по футболу 2022, в этом регионе пройдет в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года.

Каталог «Футбол в Новом Свете» доступен как дополнение к текущей подписке Okko Спорт без дополнительной оплаты на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web. Комментировать матчи будет команда комментаторов спортивной редакции Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко.