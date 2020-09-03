«Манчестер Юнайтед» замахнулся на рекордный трансфер

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» сделают официальное предложение немецкой команде после того, как определятся с размером зарплаты футболиста, а также с суммой гонорара его агента. Уточняется, что «Боруссия» не планирует расставаться с игроком меньше чем за 121 миллион евро.

Если МЮ не удастся серьезно сбить цену, переход Санчо может стать рекордным для английской команды. Сейчас самой дорогой покупкой манкунианцев является Поль Погба, перешедший из «Ювентуса» за 105 миллионов евро в 2016 году.

В минувшем сезоне Санчо провел 43 матча в составе «Боруссии» во всех турнирах. Футболист забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач.

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