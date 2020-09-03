Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Россия
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Сербия
Лига наций УЕФА • Лига B. Группа 3. 1-й тур
Украина
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Швейцария
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 4. 1-й тур
Германия
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Испания
Лига наций УЕФА • Лига A. Группа 4. 1-й тур
Турция
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Венгрия
Лига наций УЕФА • Лига B. Группа 3. 1-й тур
Финляндия
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Уэльс
Лига наций УЕФА • Лига B. Группа 4. 1-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Завтра
Начало в 02:00 (МСК)
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
НХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Восток. 6-й матч
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Завтра
Начало в 04:00 (МСК)
Денвер Наггетс
Денвер
НБА - плей-офф • 1/2 финала - Запад. 1-й матч
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Завтра
Начало в 04:45 (МСК)
Вегас Голден Найтс
Парадайс
НХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Запад. 6-й матч
Последние новости
Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»
Названы возможные решения проблемы с нехваткой воды в Крыму
Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео
Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией
Мэр российского города задолжал за услуги ЖКХ
Облегающая юбка из 90-х вернулась в моду благодаря соцсетям
В России полицейские пойдут под суд за контрабанду 16 килограммов драгоценностей
Российским водителям решили упростить жизнь
Президент Карабаха призвал готовиться к войне
Стало известно об усилении поддержки ЧВК Вагнера в Африке
Новости партнеров

«Манчестер Юнайтед» замахнулся на рекордный трансфер

Перейти в «Мою Ленту»
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Фото: @sanchooo10

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» сделают официальное предложение немецкой команде после того, как определятся с размером зарплаты футболиста, а также с суммой гонорара его агента. Уточняется, что «Боруссия» не планирует расставаться с игроком меньше чем за 121 миллион евро.

Если МЮ не удастся серьезно сбить цену, переход Санчо может стать рекордным для английской команды. Сейчас самой дорогой покупкой манкунианцев является Поль Погба, перешедший из «Ювентуса» за 105 миллионов евро в 2016 году.

В минувшем сезоне Санчо провел 43 матча в составе «Боруссии» во всех турнирах. Футболист забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября. Okko Спорт продлевает действие акции Early Birds до 13 сентября. Годовую подписку Okko Спорт можно купить за 3990 вместо 5490.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Manchester United to finalise the salary and fees of Jadon Sancho's agent before preparing an official bid for Borussia Dortmund star valued at £108m
Осужденный за нападение на полицейских капитан «Манчестер Юнайтед» объяснился
Погба заразился коронавирусом
Другие материалы рубрики
Спорт20:58 2 сентября
Артем Дзюба

Дзюба против звезд Европы! Россия не пощадит братьев сербов

В Лиге наций Россия сыграет с Сербией. Где смотреть матч, прогнозы и ставки
20:41Сегодня

Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией

19:49Сегодня

Раскрыта зарплата Миранчука в «Аталанте»

18:32Сегодня

КХЛ наказала бойкотировавший матч в Минске финский клуб

Спорт00:02Сегодня
Светлана Кузнецова

«В России живут скромно — не хочу вызывать зависть»

Теннисистка Светлана Кузнецова — о роскоши, патриотизме и жизни в США
17:48Сегодня

В жесте Смолова на плакате сборной России нашли отсылку к геноциду сербов

16:39Сегодня

Отец Месси допустил возвращение сына к игре за «Барселону»

15:33Сегодня

Девушка-охранник жестко остановила вора и получила работу в UFC

Спорт00:0530 августа

«У меня в жизни есть все»

Загитова стала мировой звездой, но не хочет соревноваться. Почему она тянет с уходом из спорта?
13:49Сегодня

Финский клуб КХЛ отказался лететь на игру с минским «Динамо»

12:41Сегодня

Белоруссию захотели лишить чемпионата мира по хоккею

11:14Сегодня

Лучший боец UFC обратился к Нурмагомедову

Россия
Кириенко назвал плюсы молодежного фестиваля «Таврида — АРТ»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Матвиенко поддержала разработку стандарта благополучия в Ростовской области
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
В России предрекли рост числа фракций в заксобраниях после выборов в сентябре
Известность с подсказкой
Партия «Новые люди» увеличила свою узнаваемость более чем в два раза
В России доказали невозможность оценки выборов с помощью математического анализа
Все материалы
Мир
В Белом доме появился флаг ку-клукс-клана
В Германии заявили о следах «Новичка» в организме Навального
Вещество обнаружили военные врачи. Россия утверждает, что не получила никаких доказательств
Российский МиГ-31 вновь перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
В Германии прокомментировали влияние дела Навального на «Северный поток-2»
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Израильская авиация вновь ударила по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Грузия заявила о хакерской атаке иностранной спецслужбы на лабораторию Лугара
«Все будет только хуже»
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова — о воле народа, судьбе Лукашенко и помощи Путина
Внешние силы обвинили в попытке вбить клин между Белоруссией и Россией
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Лукашенко рассказал о купании в купели с Путиным и Медведевым
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Все материалы
Экономика
Подсчитаны траты Москвы на борьбу с коронавирусом
Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
У России нашелся неожиданный союзник в Европе
«Вдохнуть новую жизнь»
Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
Долг Белоруссии перед Россией за газ вырос
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
Расстрел соседей российским пенсионером попал на видео
Михаил ЕфремовЕфремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Актер рискует сесть на 11 лет. Прокурор требует изолировать его от общества
Гособвинение потребовало взыскать с Ефремова полмиллиона рублей
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова
Прокурор заявил о доказанной вине Ефремова в смертельном ДТП
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева сделала прогноз о второй волне коронавируса в России
Публичная порка
Мошенники придумали новый способ разорять российские компании. Как их остановить?
Автор фильма о теракте в Беслане раскрыл подробности расследования
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Собчак высказалась о западных санкциях из-за следов «Новичка» у Навального
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Россиян защитят от шуток про третье сентября
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Выглядящая на 19 лет 43-летняя женщина поделилась секретом своей красоты
Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Медсестра пять раз увеличила грудь и разбогатела на эротических снимках
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Все материалы
Представлен возрожденный Jeep Grand Wagoneer
Советская классика под влиянием заокеанского стиля
Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре
У российских Kia появилась новая спецверсия
Всё о новом Mercedes-Benz S-Class
Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz
Появились первые изображения новых Logan, Sandero и Sandero Stepway
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы