Осужденный за нападение на полицейских капитан «Манчестер Юнайтед» объяснился

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр, осужденный за нападение на полицейских в Греции, объяснился. Об этом сообщает BBC Sport.

Футболист рассказал, что боялся за свою жизнь, так как при задержании полицейские были в штатском. Они выкинули его вместе с друзьями из автобуса и били по ногам. Магуайр пытался сбежать, так как не понял, что имеет дело с правоохранительными органами.

Кроме того, Магуайр выразил сожаление, что заставил фанатов и клуб пережить этот инцидент. Также защитник добавил, что случившееся могло произойти с кем угодно.

26 августа Магуайр был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за нападение на полицейских на греческом острове Миконос. Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт решил исключить защитника из состава команды на ближайшие матчи Лиги наций.

О задержании футболиста на греческом острове Миконос стало известно 21 августа. Сообщалось, что Магуайр повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию. Защитник «Манчестер Юнайтед» оказал сопротивление силовикам и был арестован.

В прошлом сезоне Магуайр провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника также один гол в 26 встречах в составе сборной Англии.