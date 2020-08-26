Капитан «Манчестер Юнайтед» получил тюремный срок за нападение на полицейских

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр приговорен к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за нападение на полицейских. Об этом сообщает Daily Mail.

Слушание по делу футболиста прошло на греческом острове Сирос, подсудимый отсутствовал на заседании. По версии следствия, Магуайр не только оказывал сопротивление при аресте, но и неоднократно предлагал представителям правоохранительных органов взятку. Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт принял решение исключить защитника из состава команды на ближайшие матчи Лиги наций.

О задержании футболиста на греческом острове Миконос стало известно 21 августа. Магуайр повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию. Защитник «Манчестер Юнайтед» оказал сопротивление силовикам и был арестован.

В прошлом сезоне Магуайр провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника также один гол в 26 встречах в составе сборной Англии.