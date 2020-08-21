Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали за нападение на полицейских

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр арестован на греческом острове Миконос за нападение на полицейских. Об этом сообщает Daily Mail.

Английский футболист повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию. 27-летний защитник оказал сопротивление силовикам и был арестован. В «Манчестер Юнайтед» заявили, что знают о произошедшем, но от каких-либо комментариев клуб отказался.

Магуайр перешел в МЮ летом 2019 года из «Лестера» за 96,2 миллиона евро. Таким образом он стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

В прошлом сезоне Магуайр провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника также один гол в 26 встречах в составе сборной Англии.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября. А прямо сейчас можно следить за Главной лигой футбола. 22 августа в 3:00 по московскому времени смотри матч «Хьюстон Динамо» — «Даллас» на Okko Спорт.