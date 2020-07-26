«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме болельщики не увидели голов. Во второй половине игры пенальти реализовал хавбек МЮ Бруну Фернандеш. Кроме того, отличился Джесси Лингард.

Манчестер Юнайтед набрал по итогам 38 туров 66 очков. Команда заняла третье место и получила право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

«Лестер» набрал 62 очка. Клуб занял пятую строчку и выступит в Лиге Европы.