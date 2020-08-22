Появились подробности ареста капитана МЮ за нападение на полицейских

Появились подробности ареста капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра на греческом острове Миконос за нападение на полицейских. Их приводит BBC Sport.

По информации издания, спортсмен находился в компании из 11 человек. Когда они начали выяснять отношения между собой, приехала полиция. В момент ареста Магуайр вступил в потасовку с представителями правоохранительных органов и оскорблял их. «Один из группы британцев, в которой находился футболист, замахнулся на полицейского и начал драку», — рассказал представитель местной полиции Петрос Вассилиакис.

Newsit.gr сообщает, что Магуайр был отпущен из-под ареста и сможет вернуться в Англию. Суд по делу должен состояться 25 августа.

Об аресте футболиста стало известно 21 августа. Отмечалось, что защитник оказал сопротивление силовикам.

Магуайр перешел в МЮ летом 2019 года из «Лестера» за 96,2 миллиона евро. Он стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола. В прошлом сезоне футболист провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.