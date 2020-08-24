Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал преступника, ограбившего старушку. Об этом сообщает Aftonbladet.

Инцидент произошел в шведском городе Вестерос. Злоумышленник отобрал сумку у 90-летней потерпевшей и пытался скрыться, но футболист догнал его и дождался приезда полиции. Линделеф отказался от развернутого комментария, отметив, что на его месте так поступил бы каждый.

21 августа в Греции был арестован партнер Линделефа по МЮ Харри Магуайр. Отмечалось, что защитник вместе с компанией из 11 человек начал выяснять отношения. Когда приехала полиция, Магуайр оскорбил представителей правоохранительных органов и вступил с ними в потасовку.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Лнделеф провел 35 матчей. 26-летний защитник отметился одним забитым мячом.