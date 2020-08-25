Капитана «Манчестер Юнайтед» признали виновным в нападении на полицейских

Греческий суд признал капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра виновным в нападении на полицейских. Об этом сообщает The Mirror.

Слушание по делу 27-летнего британца прошло на острове Сирос. Отмечается, что подсудимый отсутствовал на заседании. По утверждениям обвинения, Магуайр не только оказывал сопротивление при аресте, но и неоднократно предлагал представителям правоохранительных органов взятку.

О задержании футболиста сборной Англии стало известно 21 августа. Магуайр повздорил с несколькими соотечественниками, очевидцы вызвали полицию. Защитник «Манчестер Юнайтед» оказал сопротивление силовикам и был арестован.

В прошлом сезоне Магуайр провел в составе «красных дьяволов» все 38 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника также один гол в 26 встречах в составе сборной Англии.