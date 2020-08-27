Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заразился коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, передает «Чемпионат.com».

Когда футболист сдал положительный тест и в каком состоянии он находится сейчас — не уточняется. Теперь хавбек не сможет помочь французской команде в ближайших встречах Лиги наций. В составе сборной его заменит 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинжа.

5 сентября французам предстоит сыграть против Швеции. Через три дня подопечные Дешама встретятся с Хорватией.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Контракт полузащитника с МЮ истекает в конце июня следующего года.

24 августа стало известно, что коронавирусом заразился восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт. Сообщалось, что болезнь протекает у легкоатлета бессимптомно.