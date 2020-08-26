Описано состояние заразившегося коронавирусом Усэйна Болта

Рики Симмс, агент восьмикратного олимпийского чемпиона по бегу Усэйна Болта, описал состояние здоровья спортсмена, заразившегося коронавирусом. Об этом он рассказал CNN.

Представитель ямайского бегуна подтвердил, что его подопечный сдал положительный тест на COVID-19. При этом Симмс отметил, что у спортсмена нет никаких симптомов заболевания.

26 августа сообщалось, что ямайская полиция проверит обстоятельства заражения Болта коронавирусом. По местным законам, во время пандемии запрещены собрания людей больше 20 человек. Кроме того, граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

24 августа стало известно, что у спринтера был выявлен коронавирус. 21 августа Болт устроил вечеринку в честь своего 34-летия. В сети оказались кадры праздника. Ни на ком из присутствующих не было масок, кроме того, гости Болта нарушали социальную дистанцию. Среди них были замечены знаменитости — в частности, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Болт завершил карьеру летом 2017-го. После этого у него были попытки играть в профессиональный футбол. В январе 2019-го он заявил, что окончательно уходит из спорта.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу на спринтерские дистанции. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).