Полиция заинтересовалась причиной заражения Усэйна Болта коронавирусом

Ямайская полиция проведет расследование незаконной вечеринки, которую организовал бывший бегун Усэйн Болт. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция заинтересовалась причиной заражения Болта коронавирусом. По местным законам во время пандемии COVID-19 запрещены собрания более 20 человек. Граждане должны носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

24 августа стало известно, что у спринтера был выявлен коронавирус. 21 августа Болт устроил вечеринку в честь своего 34-летия. В сети оказались кадры праздника. Ни на ком из присутствующих не было масок, кроме того, гости Болта нарушали социальную дистанцию. Среди них были и знаменитости. В частности, футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Болт завершил карьеру летом 2017-го. После этого у него были попытки играть в профессиональный футбол. В январе 2019-го Болт заявил, что окончательно уходит из спорта.

Болт — знаменитый спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион. Он также 11 раз становился чемпионом мира по бегу.