Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вместе с футболистами прогулялся по крыше домашнего стадиона лондонского клуба. Видео опубликовано в Twitter «шпор».

Во время экскурсии по «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» представители команды прошли по выступу над полем, находящимся на большой высоте и не имеющим заграждений. При этом и специалист, и игроки использовали специальное альпинистское снаряжение.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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