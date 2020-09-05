Бывший футболист АПЛ получил пулевое ранение

Бывший футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) Джермейн Джонсон попал под огонь на Ямайке. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летний бывший спортсмен получил пулевое ранение в живот в ходе стрельбы на улицах Кингстона. Неизвестные открыли огонь из автомобиля. Джонсон находился в компании из нескольких человек, которые также были ранены. Экс-футболист был доставлен в больницу.

Джонсон находился в районе Кингстона, где фиксируется высокий уровень преступности. Отмечается, что нападение состоялось после того, как в стране закончилось голосование в рамках парламентских выборов.

В активе Джонсона 12 матчей за «Болтон Уондерерс». В составе национальной команды он провел 73 игры. Также на его счету выступления за «Олдем Атлетик», «Брэдфорд Сити» и «Шеффилд Уэнсдей».