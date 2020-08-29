17-летнего футболиста убили во сне

Игрока в американский футбол Сенкеса Джермэйна Перри убили во сне. Об этом сообщает WTXL.

Нападение на футболиста было совершено ночью. Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе и обнаружила раненого Перри. Спортсмен был доставлен в больницу, где позже скончался.

Прибывшие на место преступления эксперты обнаружили гильзы возле многоквартирного дома, где проживал Перри. Также они нашли следы от выстрелов на стенах, что позволяет утверждать, что стрельба велась снаружи.

17-летний Перри выступал за команду средней школы округа Брукс «Тройанс».

В мае стало известно, что футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне. 19-летний спортсмен скончался от колотых ран на месте. Полиция задержала четырех человек: среди подозреваемых в убийстве Каблана трое мужчин и одна женщина.