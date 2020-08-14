18-летнего боксера убили в перестрелке

Британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города с тяжелым ранением. Медики не сумели спасти жизнь Кершоу: молодой человек скончался спустя несколько часов.

Полиция инициировала расследование. Согласно данным правоохранителей перестрелка произошла вечером в среду.

В апреле сообщалось о гибели американского бойца смешанного стиля (MMA) Иссаи Чэпмена. 30-летний спортсмен также умер в результате огнестрельного ранения. Американец стал жертвой нападения.

22 марта стало известно о гибели бразильского бойца MMA Глиана Алвеша. Спортсмен стал жертвой уличного нападения. Он поступил в больницу с огнестрельными ранениями, однако врачи не сумели спасти его жизнь. Алвеш становился чемпионом бразильского промоушена Shooto! Brazil.