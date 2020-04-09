Боец MMA вышел из дома и погиб

Американский боец смешанного стиля (MMA) Иссая Чэпмен был убит в городе Акрон, штате Огайо. Об этом сообщает

30-летний американец покинул свой дом и стал жертвой нападения. Чэпмен погиб от огнестрельного ранения.

Чэпмен известен по выступлениям в Bellator и в WSOF. В его послужном списке девять побед и четыре поражения. В любительском MMA американец провел 13 поединков. В них он одержал 12 побед при единственном поражении. Свой последний поединок он провел в октябре 2019-го.

22 марта стало известно о гибели бразильского бойца MMA Глиана Алвеша. Спортсмен стал жертвой уличного нападения. Он поступил в больницу с огнестрельными ранениями, однако врачи не сумели спасти его жизнь. Алвеш становился чемпионом бразильского промоушена Shooto! Brazil.

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