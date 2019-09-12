Футболиста «Барселоны» наказали за стрельбу в больнице

Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за «Истанбул Башакшехир», получил условный срок за стрельбу в больнице. Об этом сообщает «Би-би-си».

Суд приговорил 32-летнего игрока к двум годам и восьми месяцам тюремного срока. Однако Туран не окажется в местах лишения свободы, если не совершит преступление в ближайшие пять лет. Турецкий футболист обвинялся в незаконном хранении оружия, стрельбе в общественном месте и намеренном нанесении травмы.

В октябре 2018-го у игрока произошел конфликт с популярным певцом Беркаем Шахином в ночном клубе. После того как Туран избил музыканта, он приехал в больницу, чтобы извиниться. Однако вместо этого мужчины вновь поссорились и Туран открыл стрельбу.

Арда Туран выступает за стамбульский клуб с января 2018-го. С 2015 по 2018-й он защищал цвета испанской «Барселоны». Права на футболиста все еще принадлежат сине-гранатовым. Туран трижды становился чемпионом Испании — два раза в составе каталонского клуба и один раз вместе с мадридским «Атлетико».

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