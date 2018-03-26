Бывший игрок «Барселоны» пообещал разбить голову и вырвать глаза журналисту

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Арда Туран

Полузащитник турецкого «Истанбула» Арда Туран поругался с журналистом, который обратился с вопросом к его жене. Об этом сообщает портал ntv.com.

По информации издания, Туран выходил из ресторана вместе с супругой, когда репортер задал ей вопрос о недавней свадебной церемонии. Девушка отказалась отвечать, и журналист спросил ее: «Арда запретил вам разговаривать?» В ответ на это Туран заявил: «Прояви уважение, иначе я разобью тебе голову и вырву глаза».

В июне 2017 года Туран, тогда выступавший в составе испанской «Барселоны», подрался в самолете со своим соотечественником журналистом Балала Меше. Спортсмен несколько раз оскорбил представителя прессы, а затем схватил его за шею. Футболист был недоволен статьей репортера о конкуренции за премиальные внутри сборной.

Туран перешел в «Истанбул» из «Барселоны» в январе. В составе каталонского клуба 31-летний полузащитник стал чемпионом Испании. Ранее он добился этого результата вместе с мадридским «Атлетико».

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