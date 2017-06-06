Полузащитник «Барселоны» подрался с журналистом в самолете

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран подрался в самолете со своим соотечественником журналистом Балала Меше. Об этом сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел во время перелета национальной команды из Македонии в Турцию. В Скопье турки сыграли вничью с Македонией (0:0) в товарищеском матче.

30-летний Туран несколько раз оскорбил представителя прессы, а затем схватил его за шею. Футболист был недоволен статьей репортера о конкуренции за премиальные внутри сборной.

Участников конфликта разняли очевидцы. Меше намерен подать в суд на футболиста, который по решению главного тренера сборной Турции Фатиха Терима покинул расположение команды. Туран не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово (11 июня).

В активе полузащитника 17 забитых мячей в 96 встречах в составе национальной команды.