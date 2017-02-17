Ирландский футболист оштрафован за нападение на двойника Элвиса Пресли

Ирландский футболист английского «Блэкберн Роверс» Энтони Стоукс признан виновным в нападении на человека и заплатит штраф. Об этом сообщает «Би-би-си».

Стоукса обязали заплатить 150 тысяч евро (160 тысяч долларов) за причинение вреда здоровью, 50 тысяч евро (53 тысячи долларов) — за отягчающие обстоятельства, еще 30 тысяч евро (32 тысячи долларов) — за медицинские расходы бывшего сотрудника парковки Энтони Брэдли. Ранее спортсмен уже выплатил потерпевшему 30 тысяч евро.

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Инцидент произошел в одном из ночных клубов Дублина 8 июня 2013 года. В ходе драки Стоукс сломал Брэдли нос и выбил два передних зуба. По словам потерпевшего, ранее работавшего двойником певца Элвиса Пресли, футболист не принес ему извинений.

16 февраля британские ученые выяснили, что удары головой по мячу приводят к мозговым нарушениям и развитию деменции у футболистов. Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков.

Большую часть карьеры 28-летний Стоукс провел в «Селтике». Он выступал за шотландский клуб с 2010 по 2016 год. За это время он принял участие в 135 матчах и забил 58 мячей. В его активе 9 матчей за сборную Ирландии, в которых он не отметился результативными действиями.